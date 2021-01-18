Банк ВТБ поздравляет команду «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар»

15 января ралли-рейд «Дакар-2021» завершился триумфальной победой российской команды: все призовые места в зачете грузовиков заняли участники «КАМАЗ-мастер». Первое место занял экипаж под управлением Дмитрия Сотникова, второе и третье — Антона Шибалова и Айрата Мардеева соответственно. Эта гонка стала для команды юбилейной — «КАМАЗ-мастер» принимал участие в Дакаре в 30-й раз.

Ралли-марафон «Дакар-2021» стартовал 3 января с побережья Красного моря в Джидде.

Это была 43-я по счету гонка в истории, а на территории Саудовской Аравии она проходила во второй раз. Общая протяженность маршрута составила почти 7800 км, а боевая дистанция — 4800 км.

Команда «КАМАЗ-мастер» выставила на гонку 4 спортивных грузовика КАМАЗ-43509. Россию в грузовом зачете международного соревнования представляли экипажи чемпиона «Дакара-2020» Андрея Каргинова, победителя ралли «Шелковый путь-2019» Антона Шибалова, а также экипажи Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова. Пятикратный победитель ралли-марафона Эдуард Николаев в Саудовской Аравии выступал в новой для себя роли: на этот раз он помогал руководителю команды Владимиру Чагину в решении всех организационных и технических задач.

Банк ВТБ с 2005 года выступает генеральным спонсором раллийной команды «КАМАЗ-мастер» в рамках общебанковской программы «Спортивная страна». На сегодняшний день на счету российской команды 18 побед в «Дакаре».

«Банк ВТБ гордится партнерством со спортивной командой „КАМАЗ-мастер“. Победа и призовые места российских спортсменов в ралли-марафоне „Дакар“ — это огромное достижение и результат непростой борьбы с 44 экипажами сильнейших команд мира. В 2020 году из-за пандемии по всему миру было отменено огромное количество гонок, поэтому было мало практики, мало соревнований. Кроме того, в процессе подготовки тщательно соблюдались меры предосторожности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Мы благодарим наших спортсменов и всех членов команды „КАМАЗ-мастер“ за упорный труд и поздравляем с заслуженной победой и призовыми местами», — прокомментировал достижения российской команды старший вице-президент банка ВТБ Виктор Лукьянов.