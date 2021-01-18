ВТБ вновь стал лауреатом премии Global Finance в области торгового финансирования

Банк ВТБ в пятый раз признан лучшим банком по торговому финансированию в России по версии международного издания Global Finance. Авторитетное жюри, в состав которого вошли представители ведущих банков, отраслевые аналитики, руководители крупных компаний, выбрало победителя на основе таких критериев, как объем сделок, международное присутствие, клиентоориентированность и инновационность.

Широкий спектр продуктов позволяет ВТБ работать как в рамках классических программ торгово-экспортного финансирования, так и реализовывать инновационные решения, соответствующие рыночным тенденциям, которые дают банку возможность поддерживать международный бизнес своих клиентов в более чем 45 странах мира.

В 2020 году ВТБ стал единственной российской банковской группой, предоставившей финансирование компаниям, пострадавшим от пандемии COVID-19, в рамках европейских программ поддержки.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ:

«Я рад отметить, что в течение прошлого года бизнес-направление торгового и экспортного финансирования Банка ВТБ быстро и эффективно адаптировалось к новым, стремительно меняющимся условиям, показав отличные результаты по итогам года. Своевременный профессиональный ответ на изменения рыночной конъюнктуры, предложение клиентам инновационных продуктов, направленных на поддержку бизнеса, позволили нам укрепить лидерские позиции на рынке. Высокая оценка международных экспертов служит очередным подтверждением верности выбранной нами стратегии, которая показала свою эффективность во время высокой волатильности и непредсказуемости мировой экономики».