Навстречу мечтам и планам: полмиллиона в кредит под 8,4% предлагает Примсоцбанк

С 1 января 2021 года ставка по кредиту "Акционный" в Примсоцбанке снизилась на 1,5%. Теперь оформить его на сумму до полумиллиона можно по ставке 8,4% годовых, без обеспечения и на срок от 13 до 60 месяцев.



-В конце года многие из нас загадывают желания на будущий год. 2021 год наступил, и мы считаем, что нужно не откладывать запланированное в долгий ящик, а приступать к исполнению загаданного прямо сейчас. Примсоцбанк готов в этом помочь, предоставив кредит на привлекательных условиях и по максимально низкой ставке, - рассказала Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Минимальная сумма кредита без поручительства – 30 тысяч рублей, максимальная 500 тысяч. Согласно условиям кредитования, необходимо оформление страхования жизни и здоровья заёмщика.



Получить подробную информацию о потребительских кредитах Примсоцбанка и подать заявку на кредит можно на сайте банка или по телефону Единой справочной службы: 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

