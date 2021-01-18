ПСБ запустил новый кредитный продукт для участников госзакупок

ПСБ, развивая свои технологические сервисы, разработал онлайн-кредит «Без бумаг | Контрактный», ориентированный на участников государственных закупок.

Новый продукт дополнит линейку кредитов для бизнеса, которые можно оформить онлайн на сайте банка, предоставив только согласие на обработку персональных данных и запрос в Бюро кредитных историй.

«Мы продолжаем развивать нашу технологическую платформу "Без бумаг", которая позволяет малому и среднему бизнесу оформлять кредит дистанционно. По нашим оценкам появление потребности в финансировании госконтракта в 30% случаев возникает сразу после победы в тендере, поэтому для рынка госзакупок новый кредитный продукт должен стать не только актуальным, но и удобным инструментом финализации торговых процедур,- отметил Кирилл Тихонов, вице-президент - директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ. - Решение о выдаче финансирования принимается за восемь рабочих часов, после чего процесс получения одобренного кредита займет не более пяти минут».

Заявку на кредит до 10 млн рублей по ставке 14,9%, без обеспечения в виде залога или поручительства могут подать клиенты, которые имеют опыт исполнения не менее двух государственных контрактов за последние три года, а также портфель действующих контрактов, заключенных в рамках конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ.