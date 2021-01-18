Фермеры-клиенты Россельхозбанка начали продавать свою продукцию в магазинах «Магнита»

Россельхозбанк и розничная сеть «Магнит» подписали соглашение, направленное на поддержку и продвижение фермерской продукции в сетевых магазинах. В рамках совместной работы банка и ритейлера в Тульской области и Краснодарском крае запущены пилотные проекты, которые дали возможность клиентам Россельхозбанка – небольшим локальным фермерским хозяйствам – реализовывать свою продукцию в сети «Магнит».

Сотрудничество сторон соглашения позволит участникам проекта получать помощь в продвижении продукции в магазинах сети не только в рамках родного региона, но и на федеральном уровне. «Магнит» предоставил банку критерии для фермерских хозяйств, чья продукция будет реализовываться в магазинах сети. Россельхозбанк, в свою очередь, отобрал производителей среди своих клиентов согласно этим критериям, а также помог им заключить договор на поставку фермерской продукции на торговую полку магазина в пилотных регионах.

Кроме того, локальным производителям будет оказываться информационная поддержка, в частности, в оформлении рекламных материалов и в проведении маркетинговых акций. «Магнит» также планирует организовать для фермеров обучающие семинары, где специалисты смогут ответить на актуальные вопросы производителей о работе с сетью и помочь в решении различных вопросов.

Первые поставки продукции клиентов Россельхозбанка в Тульской области и Краснодарском крае на полки магазинов сети «Магнит» начались в конце декабря. Основу широкого ассортимента товаров составляют молочные продукты – питьевые йогурты, сметана, сливочное масло, творог, кефир, мягкие, рассольные и твердые сыры, а также сыры с плесенью. Сегодня фермерская продукция представлена в четырех супермаркетах «Магнит Семейный» – в Туле и Кропоткине. В ближайшее время она появится на полках еще 12-ти магазинов в Краснодарском крае – в Краснодаре, Армавире, Курганинске и Лабинске.

«Вот уже 20 лет Россельхозбанк сотрудничает с фермерскими хозяйствами. За это время мы хорошо изучили потребности наших клиентов и понимаем, как сложно небольшим хозяйствам выйти со своей продукцией на широкого потребителя. Сотрудничество с сетевыми магазинами, в частности с «Магнитом», дает им такую возможность. Мы рады, что теперь клиенты «Магнита» могут по достоинству оценить качество и пользу экологически чистой продукции российских фермеров», - сказала директор Департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Россельхозбанка Татьяна Пантелькина.

«Для небольших локальных производителей работа с федеральной сетью означает продвижение продукции по наработанным и надёжным каналам сбыта, повышение спроса на товары и узнаваемость бренда. Мы заинтересованы в расширении ассортимента и всегда открыты к сотрудничеству с новыми производителями, дорогу которым в наши магазины сможет открыть совместный проект с Россельхозбанком. Это хороший импульс для развития фермерских хозяйств, увеличения объёмов выпуска их продукции и выхода на новые рынки. Мы готовы работать по всей географии сети, не ограничивая количество участников. Наше главное условие – интерес к продукту со стороны покупателя», – прокомментировал директор по операционно-форматному управлению категорийным менеджментом сети «Магнит» Михаил Гаврилов.

Банк намерен и дальше развивать отношения с торговыми сетями. Для удобства всех сторон и ускорения процесса попадания фермерской продукции на полки магазина Россельхозбанк планирует использовать уже имеющиеся у него цифровые сервисы. В частности, на базе платформы Свое Фермерство каждый заинтересованный в сотрудничестве с крупными ритейлерами фермер-участник платформы сможет направить заявку и коммерческое предложение по поставке своих товаров напрямую торговой сети. Это станет вторым шагом в развитии отношений банка и торговых сетей по продвижению фермерских продуктов. При этом через платформу Свое Родное у фермера есть возможность реализовывать свою продукцию онлайн.

Розничная сеть «Магнит» также на регулярной основе сотрудничает с более чем 5 тыс. партнеров, около половины из которых являются региональными. «Магнит» совместно с небольшими локальными товаропроизводителями постоянно ищет новые форматы взаимодействия. Ритейлер уделяет особое внимание популяризации местных товаров и брендов за счет развития сотрудничества с новыми местными поставщиками и поддержки контактов с действующими, постоянно увеличивая их ассортимент и расширяя охват географии поставок. Многие из них за годы сотрудничества вместе с сетью смогли выйти на федеральный уровень, нарастить обороты, в разы увеличить производство.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – “BB”) является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2020 г. сеть «Магнит» насчитывала 21 154 магазина: 14 699 магазинов у дома, 469 супермаркетов «Магнит Семейный» и 5 986 магазинов дрогери, расположенных в 3 819 населенных пунктах Российской Федерации.

Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.

Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 сентября 2020 г. 38 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 4 852 автомобилей.

В соответствии с неаудированными данными управленческой отчетности Компании по МСФО 16, ее выручка за 1 полугодие 2020 года составила 763,4 млрд руб., EBITDA – 86,9 млрд руб.