Россельхозбанк в 2020 г нарастил кредитование АПК на 24%

В 2020 году Россельхозбанк увеличил финансовую поддержку клиентов АПК на 24% год к году до более чем 1,6 трлн рублей. Планомерная докапитализация банка позволила существенно нарастить поддержку агросектора в прошлом году. Наиболее высокие темпы роста объемов кредитования показал сегмент малого и среднего бизнеса. В прошлом году практически каждый пятый рубль, выданный Россельхозбанком агропредприятиям, был направлен на финансирование заемщиков МСБ.

Всего по итогам 2020 года агропромышленным компаниям МСБ было выдано кредитных средств на 260 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель 2019 года на 44%. Общий кредитный портфель МСБ в АПК к началу текущего года увеличился на 21% до 310 млрд рублей.

Почти треть кредитов, выданных Россельхозбанком в 2020 году клиентам агросектора, была направлена на проведение сезонных работ. На эти цели банк выделил 502 млрд рублей (рост в годовом выражении на 32%). На покупку сельхозтехники и оборудования было направлено 53 млрд рублей, что на 26% больше, чем в 2019 году.

В рамках программы льготного кредитования в 2020 году клиенты АПК получили более 422 млрд рублей, что на 57% больше, чем годом ранее.

«Радует, что спустя 20 лет - в наш юбилейный год - рядом с нами по-прежнему остаются наши основные клиенты – агропромышленные предприятия. Мы продолжаем многократно преумножать полученные от государства средства и направлять их на поддержку АПК, что стало особенно важно и актуально в такой нестандартный 2020 год. При этом в качестве одного из основных драйверов развития АПК страны мы видим компании малого и среднего бизнеса, поэтому стараемся создать условия, которые позволяют гарантировать необходимую поддержку этому сегменту агропредприятий. Это подразумевает не только оказание финансовых услуг, но и поддержку на всех этапах работы фермера. Для этого мы создали первую в мире экосистему для АПК, обучаем будущих фермеров вести бизнес и помогаем в продвижении фермерской продукции. Российское фермерство обладает большим потенциалом развития. А это значит, что и нам есть, куда расти», - отметила Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.