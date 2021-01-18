Стал известен новый состав Правительства Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил новую структуру и состав Правительства. Указ об отставке республиканского Правительства Алексеем Цыденовым был подписан в пятницу, 15 января.

Согласно новой структуре Правительства РБ исполняющим обязанности первого заместителя Председателя Правительства республики станет Всеволод Мухин, занимавший должность министра финансов Бурятии. Первый зампред будет курировать министерства экономического блока: Министерство финансов, Министерство экономики, Министерство промышленности, торговли и инвестиций. При этом к Минпрому будут отнесены и функции по привлечению инвестиций, должность отдельного министра по инвестициям упраздняется.

На должность министра финансов предложен бывший первый заместитель министра финансов Георгий Мадаев. Екатерина Кочетова будет предложена депутатам Народного Хурала для переутверждения на должность министра экономического развития.

Антон Виноградов, имевший статус заместителя Председателя Правительства - главы Полномочного представительства Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации, в статусе заместителя Председателя Правительства — Министра будет руководить Министерством промышленности и инвестиций. Однако в отличие от других зампредов, имеющих самостоятельный статус, находиться Антон Виноградов будет в штате Минпрома на ставке министра с зарплатой министра.

Исполняющим обязанности заместителя Председателя Правительства РБ, отвечающего за работу Минимущества, Минприроды, Минтуризма, Минкультуры, назначен Иван Альхеев, который занимал пост главы Тункинского района. В курируемых им министерствах сменится министр природных ресурсов. У министерства сменится название, теперь это будет Министерство природных ресурсов и экологии. Пост министра займет Сергей Матвеев, который в настоящее время является президентом Союза охот- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока, экспертом комиссии по общественной оценке, нормативно-правовых актов, качества государственных услуг, антикоррупционной и кадровой работы Минприроды России.

Сохранят свои посты глава Минимущества Маргарита Магомедова, глава Минтуризма - Мария Бадмацыренова, глава Минкультуры - Соелма Дагаева.

В ведении заместителя Председателя Правительства Вячеслава Цыбикжапова появится Комитет цифрового развития, который возглавляет Валерий Андронов, занимающий должность Председателя Комитета информационных технологий и документальной связи. Валерий Андронов получит статус члена правительства. Вячеслав Цыбикжапов продолжит курировать Министерство социальной защиты населения, Министерство спорта и молодежной политики, Министерство здравоохранения и Министерство образования. Руководители этих министерств - Татьяна Быкова, Вячеслав Дамдинцурунов, Евгения Лудупова и Баир Жалсанов - сохранят свои посты.

На посту Зампреда Правительства за развитие инфраструктуры будет отвечать Евгений Луковников. В его подчинении остаются два министерства: Министерство строительства и ЖКК и Министерство транспорта, энергетики и дорожного хозяйства. Николай Рузавин сохранит пост главы Минстроя, Министр транспорта и энергетики Александр Аюшеев уходит на пенсию.

Исполняющим обязанности главы Полномочного представительства РБ при Президенте РФ назначен Игорь Зураев, занимавший должность первого Заместителя Председателя Правительства Бурятии.

Должность заместителя председателя Правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия предложено ректору БГСХА Галсану Дарееву. Галсан Дареев находится в отпуске, по его возвращению будет произведена процедура оформления.

Петр Мордовской сохраняет за собой статус Зампреда по вопросам безопасности, в его ведение также добавляется курирование Минприроды по вопросам лесопользования.

Алексей Мишенин освобожден от должности Заместителя председателя Правительства РБ.