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Иркутский драматический театр откроется 16 февраля 2021 года

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Кассы начнут работу с 1 февраля, сообщают в администрации области.

Первым спектаклем после пандемийных каникул будет «Любовь – книга золотая» режиссера Геннадия Гущина. Спектакль пройдет 16 и 17 февраля. Также 20 и 21 феврале Иркутян ждет еще один спектакль – «Лев зимой».

Возврат билетов на отмененные спектакли в период с 20 марта по 30 апреля 2020 года будет осуществляться в кассе Камерной сцены с 1 февраля. Все интересующие вопросы можно задать администраторам по телефону 20-04-79.

Согласно указу, присутствовать в зале сможет не более 25% от установленного количества зрителей, сообщают в администрации области. 

Информация о работе учреждений будет размещена на их официальных сайтах. Из-за распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области театры были закрыты 18 марта 2020 года. Зрители не возвращали билеты на отмененные спектакли. После того, как театры сформируют афиши, зрителям необходимо будет обратиться в кассы и получить новые билеты.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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