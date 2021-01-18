Названы самые высокооплачиваемые вакансии января

Традиционно высокие зарплаты предлагают IT-специалистам, сообщает сервис Работа.ру.

Так, в СберАвто готовы платить Backend-разработчику от 180 000 рублей. Новому сотруднику предстоит заниматься масштабированием сервиса, разработкой новых проектов и интеграций, а также участием в построении архитектуры и оптимизации производительности.

Разработчик .Net в сфере разработки ПО для клиентской поддержки может получать до 150 000 рублей. Основные задачи — развитие движков обмена сообщениями и чат-бота, разработка высоконагруженных сервисов. Помимо .NET Core и микросервисной архитектуры, приветствуется знание языков NodeJS, ReactJS и Angular. От успешного кандидата ожидают опыт разработки от 2 лет и желание дальше развиваться в этой области.

Высокий доход может получать и оператор call-центра: этому специалисту готовы платить до 180 000 рублей (оклад + премии). Сотруднику предстоит совершать звонки по готовой базе мобильных номеров автовладельцев и приглашать их на бесплатную диагностику автомобиля. Заработная плата складывается из оклада и премий. Компания рассматривает кандидатов без опыта работы и готова обучать новичков. Вакансия доступна для пенсионеров и людей с инвалидностью.

Крупная компания, которая работает с ведущими российскими банками, находится в поиске менеджера по продажам b2b. Этот специалист может получать 150 000 рублей в месяц при выполнении плана продаж. От соискателя ждут успешный опыт в продажах и телефонных переговорах от 1 года. Преимуществом будет опыт работы в продаже франшиз и digital-услуг.

Школа дистанционного обучения ищет продюсера онлайн-курсов. Этому специалисту готовы платить до 120 000 рублей. Продюсеру предстоит заниматься организацией и управлением процессом создания курсов на всех этапах: от анализа рынка и генерирования идей до анализа результатов и повышения качества продукта. Кандидат должен уметь проводить глубинные интервью (customer development), создавать продающие презентации, иметь опыт найма сотрудников и управления командой, заниматься финансовым планированием и ценообразованием.

Еще одна онлайн-школа ищет дистанционного преподавателя физики, которому предлагает зарплату до 100 000 рублей в месяц. Ему предстоит проводить вебинары и открытые занятия, заниматься подготовкой презентаций, домашних заданий и скриптов к занятиям, а также писать полезные посты по своему предмету. Соискателю стоит учитывать, что его доход будет складываться из фиксированного оклада и премий. Кроме того, работодатель предлагает корпоративное обучение за свой счет.