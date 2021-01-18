Абитуриенты Иркутского госуниверситета будут сами выбирать результат ЕГЭ, который они представят вузу

Для зачисления в вуз нужны результаты ЕГЭ, и раньше это был четкий список на каждое направление, сообщают в пресс-службе ИГУ.

Например, на одно – русский язык, математика и физика, на другое – русский, математика и информатика. Теперь же вузы могут устанавливать несколько предметов на выбор, а какие из них предпочтительней – выбирает уже абитуриент.

Вообще, существует список требуемых для поступления на различные направления предметов, утвержденный в 2020 году министерством науки и высшего образования РФ. В нем указаны обязательные предметы – их всегда два, и предметы на выбор — их, соответственно, несколько.

Иркутский государственный университет, а еще точнее — каждое учебное подразделение университета, проработали предложенный министерством перечень. По итогу вуз оставил абитуриентам на выбор два предмета .

Что дает это изменение в процедуре приема. В первую очередь выигрывают абитуриенты — больше альтернатив. Причем они могут изначально выбрать для сдачи в школе тот предмет ЕГЭ из требующихся для поступления (не учитывая обязательные), который, по их мнению, они лучше знают. А могут, что я советую, сдать ЕГЭ по нескольким предметам, и уже по факту выбрать с лучшим результатом.

Кстати, стоит сказать о том, что нужно постараться сдать максимальное количество ЕГЭ. От этого будет зависеть размер скидки на обучение, ведь абитуриент может не пройти на бюджетные места по конкурсу или может быть, что на выбранное направление бюджетных мест нет вообще. Хорошей альтернативой может стать как раз поступление на места с возмещением затрат на обучение (платные).