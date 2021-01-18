В Иркутске на реконструкцию очистных сооружений дополнительно выделят 500 млн рублей

Объем финансирования в 2020 году составил 2 млрд 28 млн рублей, в том числе 1 млрд 987 млн рублей – средства федерального бюджета, сообщают в администрации области.

Реконструкция существующих сооружений проходит без остановки технологического процесса. После завершения всего комплекса работ мощность очистных сооружений возрастет со 130 до 220 тысяч кубометров в сутки.

Ранее Промсвязьбанк выдал банковскую гарантию ООО «Энергострой» для реализации реконструкции четвертого этапа канализационных очистных сооружений (КОС) правого берега реки Ангара.

Реконструкция КОС правого берега реализуется по Федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономического развития Байкальской природной территории на 2012-2020гг.» и осуществляется в девять этапов.