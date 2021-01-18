Перевозки S7 Airlines в 2020 году упали на 30%

Также на 13% сократились и рейсы по России, сообщает перевозчик.

За прошедший год авиакомпания перевезла 12 349 248 пассажиров, на 31,2% меньше, чем в 2019 году. Рейсами по России воспользовалось 11 303 864 пассажира, на 13,4% меньше, чем за прошлый год. При этом в декабре 2020 года S7 Airlines увеличила пассажиропоток на внутренних линиях на 9,5% по сравнению с 2019 годом – до 1 081 240 пассажиров.

Ранее иркутский аэропорт сообщил о падении турпотока на 44,4% – до 1,37 миллиона человек.

В частности, полеты по внутренним рейсам, снизились на 30,6% – до 1,2 миллиона пассажиров. 161,4 тысячи человек летали в другие страны, что на 78% меньше показателя 2019 года.

«Только за апрель пассажиропоток Иркутского аэропорта снизился более чем на 80%. В апреле и мае 2020-го в сутки обслуживали в среднем менее тысячи пассажиров. Сейчас, в январе 2021-го, этот показатель достигает 4 тысяч пассажиров в сутки», – говорится в сообщении.