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В России началась массовая вакцинация от коронавируса

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В России с понедельника, 18 января, по поручению президента Владимира Путина началась массовая вакцинация населения от коронавируса. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.

Сейчас в России государственную регистрацию прошли два вакцины — «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Жители страны бесплатно и добровольно могут привиться одной из них.

Вакцинация в Иркутской области будет вестись поэтапно. Для массовой вакцинации в регионе пока недостаточно вакцины. Ожидается, что в первой половине февраля в Иркутскую область поступит 43 тысячи доз, к началу марта более 120 тысяч доз, прокомментировал ситуацию глава региона Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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