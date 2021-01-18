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Школы Иркутской области перешли в очный формат

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Вопрос о переходе дошкольных учреждений образования на обычный режим работы рассмотрят на ближайшем заседании. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Сейчас в регионе в 844 дошкольных образовательных организациях, это 96.13% от общего количества, открыты 5453 дежурных группы. Их посещают 82257 воспитанников. На карантин закрыт один детский сад в Нукутском районе.  

Власти девяти территорий Приангарья не стали переводить школы на удаленку и оставили их работать в очном режиме.

«Остальные муниципалитеты (21 из 42) выбрали смешанный формат. К примеру, 1-4 и 9-11 классы учатся очно, остальные – дистанционно», – отмечается в сообщении регправительства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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