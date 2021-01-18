Приангарью необходим 1 млрд рублей на переселение жителей из пострадавших от землетрясения домов

В Иркутской области продолжается обследование «опасных» хрущёвок 335 серии после землетрясения, об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев на совей странице в Instagram.

– Предварительные результаты уже есть. После обследования восемь домов признаны аварийными. Они не отвечают нормам по сейсмостойкости. Эти здания опасны. 5 из них находятся в Усолье-Сибирском, 2 – в Зиме, 1 – в Хомутово. Работаем над вопросом строительства в Ангарске и Усолье-Сибирском новых многоквартирных домов для жителей «хрущёвок». В Зиме и Хомутово предпочтительнее малоэтажные деревянные дома. Люди согласны. Время работает против нас. Надо оперативно определить алгоритм и приступать, – сообщил Игорь Кобзев.

По словам губернатора, на переселение и снос необходимо более 1 миллиарда рублей. Сейчас область ищет возможности войти в действующие федеральные жилищные программы, чтобы получить деньги из госказны.

Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло 12 января в 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще 33 афтершока. Ученые связывают причину возникновения землетрясения с сентябрьским сейсмособытием.