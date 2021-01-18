Новости

Приангарью необходим 1 млрд рублей на переселение жителей из пострадавших от землетрясения домов

В Иркутской области продолжается обследование «опасных» хрущёвок 335 серии после землетрясения, об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев на совей странице в Instagram.

– Предварительные результаты уже есть. После обследования восемь домов признаны аварийными. Они не отвечают нормам по сейсмостойкости. Эти здания опасны. 5 из них находятся в Усолье-Сибирском, 2 – в Зиме, 1 – в Хомутово. Работаем над вопросом строительства в Ангарске и Усолье-Сибирском новых многоквартирных домов для жителей «хрущёвок». В Зиме и Хомутово предпочтительнее малоэтажные деревянные дома. Люди согласны. Время работает против нас. Надо оперативно определить алгоритм и приступать, – сообщил Игорь Кобзев.

Читайте также:

Кобзев: Приангарье постарается войти в пилотный проект госпрограммы по реновации жилья
28 ноября 2020
109 домов 335 серии обследуют в Иркутской области
5 октября 2020

По словам губернатора, на переселение и снос необходимо более 1 миллиарда рублей. Сейчас область ищет возможности войти в действующие федеральные жилищные программы, чтобы получить деньги из госказны.

Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло 12 января в 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще 33 афтершока. Ученые связывают причину возникновения землетрясения с сентябрьским сейсмособытием.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "#335серия Опасные "хрущёвки" 335 серии":
Все материалы сюжета (17)


Реклама на сайте

#ПредпринимательскийПрорыв. #мойбизнес
«Мы не плагиаторы». Иван Холод, «Сибирский Вездеход», – о том, чем зиминский квадроцикл отличается от своих «собратьев»
«Предпринимательский прорыв»: в Иркутске наградили инициативных предпринимателей 2020 года
«Предпринимательский прорыв 2020 года». Владимир Чернышев, Банк «Открытие» – о поддержке нового конкурса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании