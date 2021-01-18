В Иркутской области введен режим повышенной готовности в связи с Крещением

Глава региона Игорь Кобзев подписал Указ о введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области на период с 18.00 18 января до 8.00 20 января. Мера прежде всего направлена на предупреждение и ликвидацию чрезвычайный ситуаций во время крещенских купаний на территории муниципалитетов Иркутской области.

Главы муниципальных образований региона должны обеспечить контроль за местами купания людей в иорданях, а также оборудованием купели, выставлением на береговой полосе пунктов обогрева, дополнительного питания и переодевания людей. Кроме того, в местах, разрешенных для купания в праздник Крещение Господне, в вечернее и ночное время необходимо предусмотреть освещение. За территориями, где будет происходить купание, установят дежурство соответствующих ведомств.

На усиленный режим работы на период проведения праздника Крещение Господне с сегодняшнего дня перешло и Главное управление МЧС России по Иркутской области. Сотрудники МЧС напоминают о категорическом запрете выезда автотранспорта на лед в местах, предназначенных для крещенских купаний.