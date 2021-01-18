В Иркутской области введен режим повышенной готовности в связи с Крещением

Глава региона Игорь Кобзев подписал Указ о введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области на период с 18.00 18 января до 8.00 20 января. Мера прежде всего направлена на предупреждение и ликвидацию чрезвычайный ситуаций во время крещенских купаний на территории муниципалитетов Иркутской области.
Главы муниципальных образований региона должны обеспечить контроль за местами купания людей в иорданях, а также оборудованием купели, выставлением на береговой полосе пунктов обогрева, дополнительного питания и переодевания людей. Кроме того, в местах, разрешенных для купания в праздник Крещение Господне, в вечернее и ночное время необходимо предусмотреть освещение. За территориями, где будет происходить купание, установят дежурство соответствующих ведомств.
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На усиленный режим работы на период проведения праздника Крещение Господне с сегодняшнего дня перешло и Главное управление МЧС России по Иркутской области. Сотрудники МЧС напоминают о категорическом запрете выезда автотранспорта на лед в местах, предназначенных для крещенских купаний.
Ранее МЧС опубликовало список официальных иорданей в Иркутской области, обустроенных на праздник Крещения в 2021 году. Из них: 5 – для купания и забора воды, 30 – только для забора воды, 17 – только для купания. По мнению вирусологов, несмотря на устойчивость коронавируса к температуре около нуля градусов, главное место его распространения на крещенских купаниях не купель, а переодевалки и очередь, а вероятность заражения в воде минимальна.