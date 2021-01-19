Ипотека под 6,5% инициировала абсолютный рекорд на рынке жилищного кредитования

В 2020 году общий объем выданных в РФ ипотек достиг 4,3 трлн рублей, сообщается в отчете аналитического центра ДОМ.РФ.

"В 2020 году выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей - абсолютный рекорд за всю историю ипотечного рынка России", - говорится в сообщении.

Объем ипотечного кредитования в России по итогам 2020 года вырос на 35% в количественном выражении и на 50% - в денежном по сравнению с 2019 годом - уточняется в сообщении. Предыдущий рекорд по выдаче ипотеки принадлежал 2018 году, когда банки выдали 1,47 млн ипотечных кредитов на общую сумму почти 3,013 трлн рублей.

За повышением объема льготных ипотек выросла и цена на жилье. К примеру, за год средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске выросла на 22% до 78,7 тыс. рублей, новостройки подорожали еще больше – на 27% до 76,87 тыс. рублей, сообщает портал REALTY.IRK.RU. Таким образом, цены на квартиры на первичном и вторичном рынках в Иркутске практически сравнялись.

В предыдущие три года рынок недвижимости показывал более скромные темпы роста. Так, за 2019 год средняя стоимость «квадрата» иркутской «вторички» увеличилась на 5,4%, новостройки – на 10,7%.

Эксперты называют несколько причин для роста цен в 2020 году.