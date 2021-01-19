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В Иркутской области за прошедшие сутки 11 человек умерли от коронавируса

Общее число летальных случаев больных COVID-19 на 19 января достигло 1,7 тыс.

Региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации организации, за последние сутки в Приангарье инфекцией заразился 260 человек.

Вылечились от болезни за день – 301, скончались непосредственно от ковида – 11 пациентов, от заболевание не связанных с коронавирусом – 1.

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В понедельник Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В связи с эти некоторые субъекты РФ ввели антиковидные паспорта.

Власти Башкирии первыми в России вводят так называемые антиковидные паспорта. С 5 февраля специальные QR-коды получат жители республики, переболевшие COVID-19 или прошедшие вакцинацию от вируса. Их обладатели получат скидки, например, при посещении бассейнов, фитнес-центров или покупке пряжи. В Москве и на Сахалине также рассматривают возможные преференции для людей, сделавших прививку. Инфекционисты полагают, что ослаблять меры безопасности неразумно из-за недостатка достоверной информации о том, как долго у вакцинировавшихся сохраняется иммунитет. Против «зеленых паспортов» выступает и ВОЗ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Антиковидные паспорта начали вводить в регионах
В Иркутской области за прошедшие сутки 11 человек умерли от коронавируса
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