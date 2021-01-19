Ученые назвали способ определения скорой смерти от COVID-19

Как сообщает Российская газета со ссылкой на исследование медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, признаком осложнений и летального исхода может служить уровень митохондриальной ДНК ил мтДНК.

После обследования 97 пациентов с ковид, медики выявили, что высокий уровень мтДНК приводит к серьезным последствиям болезни: интенсивной терапии или смерти.

Стоит отметить, что эти данные не зависели от возраста, пола, наличия или отсутствия хронических заболеваний.

В сравнении с пациентами без критических осложнений, у больных, получивших тяжелую дисфункцию легких или умерших, уровень митохондриальной ДНК был, в среднем, в 10 раз выше. Кроме того, повышение числа мтДНК увеличивало вероятность интубации в шесть раз, необходимость интенсивной терапии - в три раза, риск летального исхода - в два раза.

С 18 января 2021 года в России стартует массовая вакцинация. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что до конца января в гражданский оборот поступит более 2,1 млн доз вакцины. «Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так дальше следующего года»,— сказала она.