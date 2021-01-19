En+ Group подвела итоги реализации экологических проектов грантового конкурса в 2020 году

Компания En+ Group сообщает о подведении итогов реализации экологических проектов грантового конкурса, организованного в 2020 году. Всего на конкурс поступило 83 заявки с проектами в области сохранения водных экосистем и биоразнообразия, поддержания экологического баланса природных территорий. Победителями стали 14 проектов, общий размер грантового фонда конкурса составил 5 млн рублей.

Грантовый конкурс экологических проектов En+ Group проходил в городах Иркутске, Усть-Илимске, Байкальске Иркутской области и Дивногорске Красноярского края. Он направлен на внедрение и дальнейшее развитие новых механизмов поддержки инициатив местного сообщества в области охраны окружающей среды. Конкурс экологических проектов – новое направление в рамках комплексной программы En+ Group по защите озера Байкал и водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий «Мир со знаком плюс». Программа была запущена по инициативе основателя компании Олега Дерипаски с 2011 года, в нее входят экологические, научные и просветительские проекты.

Заявки принимались в четырех номинациях: «Местная инициатива», в которой реализованы проекты развития волонтерских практик, «Передавая опыт»- в сфере экопросвещения, «Объединяя ресурсы» - для социальных и экологических предпринимателей, «Наука и практика», где поддержку исследований могли получить научные сотрудники и коллективы. Максимальная сумма гранта составляла 500 000 рублей.

Всего на конкурс поступило 83 проекта в области сохранения водных экосистем и биоразнообразия, поддержания экологического баланса природных территорий, 14 из них получили финансовую поддержку компании. Победителей определил независимый экспертный совет, состоящий из представителей науки, органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций и общественников, и конкурсная комиссия. По итогам года 11 проектов успешно завершены, еще 3 проекта реализуются до июля 2021 года.

В рамках реализации проектов-победителей летом 2020 года проводили уборки берегов рек, благоустройство зон отдыха, на базе Байкальского музея создан эколекторий, а в поселке Хужир - экодом, открыта школа мореходства в Слюдянке.

Кроме того, волонтеры выявили сохранившиеся места обитания 26 растений-эндемиков в поймах 6 рек и нанесли их на карту местности, собрали семена этих видов для разведения в мини-питомнике, чтобы сохранить их от исчезновения. Добровольцы Дивногорска провели уборку и благоустройство участка береговой зоны Гермагенова ручья для организации экоторопы, а также благоустроили территорию стоянки первобытного человека, прилегающую к реке Лиственка-Заречная и создали аллею «Этапы строительства Красноярской ГЭС». Иркутский государственный университет ведет изучение влияния биогенных элементов на водные растения Байкала и водоемы его водосборного бассейна. Сотрудники университета изучают возможность процессов очистки воды от вредных соединений с помощью растений, произрастающих в Байкале и Ангаре.

– В 2020 году компания En+ Group впервые запустила грантовый конкурс экологических проектов в пилотном режиме. Мы хотели найти единомышленников среди местного сообщества, чтобы поддержать новые полезные инициативы для сохранения водных экосистем и биоразнообразия озера Байкал, рек Ангары, Енисея и их притоков. Количество и качество заявок, интерес со стороны общественности показали, что такой формат взаимодействия актуален и востребован. Мы благодарны всем участникам за их активность, инициативу, готовность менять мир к лучшему, – говорит заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина отметила.

Прием заявок на конкурс 2021 года начнется 1 февраля. Подробная и актуальная информация содержится на сайте конкурса.