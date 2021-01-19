Жители Иркутска оценили свой комфорт на пенсии в 48 600 рублей в месяц

НПФ Сбербанка выяснил, что россияне в возрасте 45–60 лет считают необходимым для достойной жизни на пенсии. Более чем для 90% респондентов приоритетами являются собственное жильё, качественная медицина, полноценное питание и возможность заниматься любимым делом или спортом. По мнению опрошенных иркутян, для всего этого достаточно 48 600 рублей, что на 6,6% (3000 рублей) больше, чем в среднем по стране.

Качественная медицина, в том числе платная (98%), собственная квартира или дом (95%), полноценное питание не только дома, но и в кафе и ресторанах (94%), возможность заниматься спортом или другим хобби (94%), современная бытовая техника (92%), доступ к культурным ценностям (театрам, выставкам, книгам и т. д., 96%), возможность самостоятельно организовывать свою жизнь (87%) — вот перечень возможностей, которые большинство жителей Иркутска хотят иметь на пенсии. Владение собственным автомобилем относят к обязательным уже только 74% опрошенных. А свободное время (34%) и помощь по дому (34%) в преклонном возрасте интересуют чуть более трети респондентов.

Интересно, что в различных городах основные приоритеты распределяются неодинаково.

Например, в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Ростове-на-Дону, Махачкале, Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске и Кирове на первом месте находится не собственная квартира, как в среднем по стране, а качественная медицина (вероятно, жилищные проблемы в этих регионах стоят менее остро, чем в остальной России). А в Липецке, Перми и Хабаровске первое место в рейтинге пенсионных благ занимает качественное питание.

Медианный ежемесячный доход, необходимый для поддержания желаемого стандарта качества жизни пожилых людей, в среднем по России, по оценкам респондентов НПФ Сбербанка, составляет 45 600 рублей. Однако в ряде городов стоимость комфортного существования старшего поколения значительно превышает эту цифру. Москвичи оценивают свой комфорт на пенсии — в 65 100 рублей в месяц, владивостокцы — в 57 100 рублей, петербуржцы — в 55 400 рублей, хабаровчане — в 52 400 рублей в месяц.

Выше, чем в среднем по стране, стоимость стандарта качества жизни оценивают также жители:

Красноярска (48 800 рублей в месяц),

Иркутска (48 600 рублей),

Екатеринбурга (48 100 рублей),

Новосибирска (47 700 рублей),

Новокузнецка (47 500 рублей),

Тюмени (47 500 рублей),

Уфы (47 000 рублей),

Перми (46 000 рублей).

Самыми непритязательными оказались жители Рязани: они полагают, что для достойной жизни на пенсии достаточно 38 500 рублей в месяц. Относительно небольшие запросы у жителей:

Ульяновска (38 600 рублей),

Астрахани (38 800 рублей),

Пензы (39 900 рублей).

— Неудивительно, что к приоритетным благам люди старшего возраста относят обеспечение базовых потребностей: жильё, медицинские услуги, качественное питание. Также для россиян важно иметь накопления, позволяющие справляться с проблемами, и возможности для путешествий по России и миру — об этом говорят по 86% наших респондентов. Все эти блага россияне могут самостоятельно обеспечить себе к моменту завершения карьеры, если с 25–30 лет начнут откладывать на индивидуальный пенсионный план 3–5% от своего ежемесячного дохода, — Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка.

Исследование проводилось в городах с населением более 500 000 человек. В ходе телефонных опросов респондентам задавали вопросы о составе благ, которые необходимы им для «нормальной» и «достойной» жизни на пенсии, а также о размере ежемесячного дохода на одного члена семьи, который позволяет получить доступ к такому набору благ. В каждом городе было опрошено не менее 400 человек в возрасте от 45 до 60 лет.