Жители Иркутска оценили свой комфорт на пенсии в 48 600 рублей в месяц

НПФ Сбербанка выяснил, что россияне в возрасте 45–60 лет считают необходимым для достойной жизни на пенсии. Более чем для 90% респондентов приоритетами являются собственное жильё, качественная медицина, полноценное питание и возможность заниматься любимым делом или спортом. По мнению опрошенных иркутян, для всего этого достаточно 48 600 рублей, что на 6,6% (3000 рублей) больше, чем в среднем по стране.
Качественная медицина, в том числе платная (98%), собственная квартира или дом (95%), полноценное питание не только дома, но и в кафе и ресторанах (94%), возможность заниматься спортом или другим хобби (94%), современная бытовая техника (92%), доступ к культурным ценностям (театрам, выставкам, книгам и т. д., 96%), возможность самостоятельно организовывать свою жизнь (87%) — вот перечень возможностей, которые большинство жителей Иркутска хотят иметь на пенсии. Владение собственным автомобилем относят к обязательным уже только 74% опрошенных. А свободное время (34%) и помощь по дому (34%) в преклонном возрасте интересуют чуть более трети респондентов.
Интересно, что в различных городах основные приоритеты распределяются неодинаково.
Например, в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Ростове-на-Дону, Махачкале, Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске и Кирове на первом месте находится не собственная квартира, как в среднем по стране, а качественная медицина (вероятно, жилищные проблемы в этих регионах стоят менее остро, чем в остальной России). А в Липецке, Перми и Хабаровске первое место в рейтинге пенсионных благ занимает качественное питание.
Медианный ежемесячный доход, необходимый для поддержания желаемого стандарта качества жизни пожилых людей, в среднем по России, по оценкам респондентов НПФ Сбербанка, составляет 45 600 рублей. Однако в ряде городов стоимость комфортного существования старшего поколения значительно превышает эту цифру. Москвичи оценивают свой комфорт на пенсии — в 65 100 рублей в месяц, владивостокцы — в 57 100 рублей, петербуржцы — в 55 400 рублей, хабаровчане — в 52 400 рублей в месяц.
Выше, чем в среднем по стране, стоимость стандарта качества жизни оценивают также жители:
- Красноярска (48 800 рублей в месяц),
- Иркутска (48 600 рублей),
- Екатеринбурга (48 100 рублей),
- Новосибирска (47 700 рублей),
- Новокузнецка (47 500 рублей),
- Тюмени (47 500 рублей),
- Уфы (47 000 рублей),
- Перми (46 000 рублей).
Самыми непритязательными оказались жители Рязани: они полагают, что для достойной жизни на пенсии достаточно 38 500 рублей в месяц. Относительно небольшие запросы у жителей:
- Ульяновска (38 600 рублей),
- Астрахани (38 800 рублей),
- Пензы (39 900 рублей).
— Неудивительно, что к приоритетным благам люди старшего возраста относят обеспечение базовых потребностей: жильё, медицинские услуги, качественное питание. Также для россиян важно иметь накопления, позволяющие справляться с проблемами, и возможности для путешествий по России и миру — об этом говорят по 86% наших респондентов. Все эти блага россияне могут самостоятельно обеспечить себе к моменту завершения карьеры, если с 25–30 лет начнут откладывать на индивидуальный пенсионный план 3–5% от своего ежемесячного дохода, — Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка.
Исследование проводилось в городах с населением более 500 000 человек. В ходе телефонных опросов респондентам задавали вопросы о составе благ, которые необходимы им для «нормальной» и «достойной» жизни на пенсии, а также о размере ежемесячного дохода на одного члена семьи, который позволяет получить доступ к такому набору благ. В каждом городе было опрошено не менее 400 человек в возрасте от 45 до 60 лет.