Доверчивые пенсионеры тратят десятки тысяч рублей на пустые заявления о перерасчете пенсии

Недобросовестные организации связываются с пенсионерами и, обещая прибавку к пенсии, предлагают за деньги составить заявление в ПФР: сумма может достигать нескольких десятков тысяч рублей, сообщают в пенсионном фонде.

«Причем составляют по несколько заявлений по каждому отдельному вопросу. Соответственно, и деньги берут за каждое заявление, и в итоге получается довольно крупная сумма. Пенсионеры отдают больше 30 тысяч рублей. Органы Пенсионного фонда России, в свою очередь, абсолютно бесплатно оказывают все услуги по разъяснению пенсионного законодательства и проверке права на пенсионное обеспечение. Заявление всегда можно составить самостоятельно в свободной форме и направить его в органы ПФР любым удобным способом!», - поясняет заместитель управляющего Отделения Пенсионного фонда РФ по Иркутской области Ирина Близнец.

При поступлении заявления специалисты Пенсионного фонда РФ не только проверят расчет пенсии, но и в доступной форме – как в устной, так и в письменной, разъяснят всю интересующую информацию и при необходимости окажут содействие в истребовании документов о стаже и заработной плате.