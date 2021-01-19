Школа в поселке Марково Иркутского района поставлена на кадастровый учет

Учреждение рассчитано на 1 275 мест, сообщают в Росреестре.

Школа состоит из четырех этажей, в том числе, подземный, ее начали строить в 2018 году по нацпроекту «Демография». Учиться в образовательном учреждении будут дети из Лугового, Юго-Западного, Маркова. В школе предусмотрены актовый зал, бассейн, спортзал, столовая.

Кадастровая стоимость объекта определена в размере около 64 млн. рублей.

Помимо Марково школу возведут в сёлах Баяндай и Хомутово. В 36 образовательных учреждениях региона идут капитальные ремонты и реконструкция.

Среди них десять детских садов и 26 школ. В школе поселка Онгурён Ольхонского района будет устроен спортзал, помещения столовой и группы дошкольного возраста на 25 мест. В школе поселка Большой Луг Шелеховского района проведут реконструкцию, работы завершат в 2022 году.

Также в пострадавшем от наводнения Тулуне строится школа на 1275 мест с двумя бассейнами и спортивным залом. В рамках благотворительной помощи её возводит компания «Роснефть». Учебное заведение откроется 1 сентября этого года.