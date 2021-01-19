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В Бурятии еще 150 человек заболели коронавирусом

Общее число заболевших с начала пандемии жителей республики достигло 28 769.

Из 150 новых случаев COVID-19: 112 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

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За последние сутки в регионе 3 человека умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 639 человек.

В России с понедельника, 18 января, по поручению президента Владимира Путина началась массовая вакцинация населения от коронавируса. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Бурятии еще 150 человек заболели коронавирусом
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В Иркутской области за прошедшие сутки 11 человек умерли от коронавируса
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