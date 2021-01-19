В Бурятии еще 150 человек заболели коронавирусом

Общее число заболевших с начала пандемии жителей республики достигло 28 769.
Из 150 новых случаев COVID-19: 112 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
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19 января 2021
За последние сутки в регионе 3 человека умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 639 человек.
В России с понедельника, 18 января, по поручению президента Владимира Путина началась массовая вакцинация населения от коронавируса. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.