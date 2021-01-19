В Бурятии еще 150 человек заболели коронавирусом

Общее число заболевших с начала пандемии жителей республики достигло 28 769.

Из 150 новых случаев COVID-19: 112 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 982 пациента, наблюдается 1 845 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 25 986 (+104) человек.

За последние сутки в регионе 3 человека умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 639 человек.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 793 коек, занято – 1 162, свободно – 631. Занятость коечного фонда составляет 64,8%.

В России с понедельника, 18 января, по поручению президента Владимира Путина началась массовая вакцинация населения от коронавируса. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.