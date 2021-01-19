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Проезд для иркутских студентов сделают бесплатным

В День российского студенчества в городе будет действовать бесплатный проезд на муниципальном транспорте для всех студентов Иркутска, сообщают в мэрии Иркутска.

Для этого в троллейбусе, трамвае или автобусе необходимо будет предъявить студенческий билет.

К муниципальному транспорту относятся все трамваи и троллейбусы города, а также автобусы номер: 10к; 1; 4; 6; 8; 9; 10; 11; 13; 14б; 15; 17; 18; 24; 25.

Сегодня в областном центре стартует неделя празднования Дня российского студенчества, в рамках которой состоится несколько мероприятий, в том числе диалог студентов с мэром Русланом Болотовым.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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