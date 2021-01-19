Дети из сгоревшей школы в Большом Голоустном вернулись к очному обучению

Пожар произошёл 25 ноября. С тех пор дети находились дистанционке.

С 18 января ребята занимаются в турбазе «Странник». Их туда доставляют на школьном автобусе. Обучаться там дети будут, пока не построят новую школу.

Вопрос со строительством уже решён.

В посёлке появится школа-сад на 110 мест. Здание будет модульное, быстровозводимое. Стоимость строительства составит около 340 миллионов рублей. Открытие должно состояться 1 сентября 2021 года, сообщает губернатор Иркутской области на своей странице в Instagram.

Напомним, сигнал о возгорании школы поступил в семь утра. К моменту прибытия первого подразделения горела кровля и внутри здания. На тушении были задействованы пожарная техника пожарно-спасательных частей поселка Большое Голоустное и села Малое Голоустное, а также пожарные расчеты из Иркутска. Использовались четыре автоцистерны, приспособленная техника, пожарно-насосная станция и рукавной автомобиль, сообщается на сайте регионального МЧС. Пожар на площади 700 квадратных метров был локализован к 09:26.