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Женщины чаще не доносят премию до дома, чем мужчины

Не доносит премию до дома каждая четвертая женщина и лишь каждый десятый мужчина, сообщает сервис SuperJob

Коронакризис не повлиял на стратегию поведения россиян в отношении внеплановых финансовых поступлений. 10 лет назад 78% россиян были готовы делиться неожиданной премией с мужьями и женами, год назад и сейчас — по 77%.

На вопрос, как они поступят, если неожиданно получат премию, большинство россиян (77%) ответило, что сообщит о премии и поделится деньгами с семьей. Расскажут о премии, но оставят деньги себе 11% опрошенных, еще 6% россиян не будут сообщать супругу или супруге о неожиданном бонусе.

Женщины оставляют премию себе в 2,5 раза чаще мужчин (25% против 10% соответственно). А россияне с доходом менее 30 тыс. рублей — чаще граждан с зарплатой от 80 тыс. руб. (24 и 15%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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