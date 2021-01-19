S7 Airlines объявляет распродажу авиабилетов

Скидки по всем доступным направлениям достигают 50%, сообщает перевозчик.

Например, перелет в экономклассе туда-обратно на рейсах S7 Airlines в Сочи из Москвы доступен от 4 500 руб., из Новосибирска — от 10 008 руб., из Иркутска — от 13 938 руб.

Отправиться в Минеральные Воды к трассам Архыза и Домбая можно за 2 760 руб. из Москвы, за 10 038 руб. из Новосибирска. Полет из Москвы в Кировск на склоны Хибин можно найти за 4 544 руб.

Билеты для москвичей в ближайший к Шерегешу Новокузнецк — от 5 476руб., для новосибирцев — от 4 350 руб.

Стоимость авиабилетов на рейсы в Петропавловск-Камчатский из Владивостока начинается от 8 470 руб., из Иркутска – от 10 034 руб., из Новосибирска – от 16 204 руб.

Тарифы Standard и Plus включают бесплатный провоз горнолыжного оборудования. В дополнение к багажу каждый пассажир может провезти один комплект снаряжения — пару горных лыж с лыжными палками или сноуборд, а также ботинки, шлем, очки и специальную одежду. Ограничения по весу для тарифа Эконом Standard – не более 23 кг для пассажиров, для Эконом Plus и бизнес-класса – 32 кг.

В распродаже участвуют и морские направления, актуальные для весенних и летних путешествий.