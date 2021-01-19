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Пункты вакцинации от коронавируса откроют в Тайшете, Нижнеудинске и Усть-Ордынске

На следующей неделе медицинские кабинеты оборудуют в поселках Жигалово и Качуг. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

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- Важны условия хранения вакцины. Не в каждой поликлинике они есть, но мы работаем в этом направлении. Также очень ждем, что появится третья вакцина, и очень рассчитываем, что в ближайшее время уже имеющаяся вакцина «Спутник V» будет производиться с возможностью хранения при 2-8 градусах. Мы сможем победить инфекцию, когда иммунная прослойка населения будет не менее 60%, -  сказала зампред. 

О том, нужно ли носить маску привитым гражданам и заразен ли вакцинированный человек рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции должны носить маски, до формирования популярного иммунитета, говорит министр. Он также добавляет, что вакцина надежно защищает от тяжелого течения болезни и в большинстве случаев от заболевания, но вакцинорованный человек может передать инфекцию другим.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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