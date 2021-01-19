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Кобзев предложил создать реестр недобросовестных подрядчиков в Приангарье

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram предложил создать реестр недобросовестных подрядчиков, которые некачественно выполняют ремонт дорог.

«Строители, которые не считают нужным соблюдать график, не должны работать на дорогах региона. В идеале нужен реестр таких компаний. Нам необходимо понимать, кого нельзя допускать к тендерам», – заявил глава области. Он также отметил, что недобросовестные организации планируется наказывать рублем.

По словам Кобзева, в 2020 году на ремонт дорог выделяли 15 миллиардов рублей, однако не все деньги реализованы. Чтобы федеральные средства не были потеряны, «их нужно тратить до копейки». 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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