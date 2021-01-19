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Горнолыжный шлем с автографом Путина за 150 тысяч рублей выставили на продажу в Ангарске

Горнолыжный шлем с автографом президента России Владимира Путина выставили на продажу за 150 тысяч рублей в городе Ангарске Иркутской области, объявление размещено на площадке «Авито».

<p>Снимок с сайта «Авито»</p>

Снимок с сайта «Авито»

<p>Снимок с сайта «Авито»</p>

Снимок с сайта «Авито»

По словам автора объявления, автограф был получены в Байкальске в 2002 году, когда Путин открыл юношеские соревнования горнолыжников.

<p>Снимок с сайта «Авито»</p>

Снимок с сайта «Авито»

Для доказательства, что роспись – подлинная, разместивший объявление человек прикрепил к сообщению фотографию, на которой изображена женщина в этом шлеме рядом с действующим президентом России.

Кроме того, как отмечает автор объявления, на шлеме также присутствуют автографы генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста и почетного президента Олимпийского комитета РФ Леонида Тягачева.


<p>Снимок с сайта «Авито»</p> <p>Снимок с сайта «Авито»</p> <p>Снимок с сайта «Авито»</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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