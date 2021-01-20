Новое землетрясение произошло в Монголии

Магнитуда толчков в Иркутске составила 2-3 балла.

Интенсивность в эпицентре – 4,9 балла. Сейсмособытие произошло 19 января в 03:15 по иркутскому времени, сообщил Байкальский филиал ЕГС РАН.

После сейсмособытия произошли 4 афтершока.

Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло 12 января в 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще 33 афтершока. Ученые связывают возникновение землетрясения с сентябрьским сейсмособытием.