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Где в Иркутске записаться на прививку от коронавируса

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Сейчас граждан принимают 4 медучреждения города.

Информацию о предварительной записи на вакцинацию и часах работы кабинетов необходимо уточнить в медучреждении.

Напомним, что массовая вакцинация в России стартовала сегодня, 18 января. При этом эксперты относят Иркутскую область к регионам, где вакцина недоступна для массового использования.

При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил россиянам о том, что прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции должны носить маски, до формирования популярного иммунитета, говорит министр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Где в Иркутске записаться на прививку от коронавируса
Детские сады Иркутской области вернутся к работе в штатном режиме с 25 января
В Москве около 200 тыс. человек привились от COVID-19
Все материалы сюжета

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