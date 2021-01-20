Где в Иркутске записаться на прививку от коронавируса

Сейчас граждан принимают 4 медучреждения города.

Информацию о предварительной записи на вакцинацию и часах работы кабинетов необходимо уточнить в медучреждении.

Напомним, что массовая вакцинация в России стартовала сегодня, 18 января. При этом эксперты относят Иркутскую область к регионам, где вакцина недоступна для массового использования.

При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил россиянам о том, что прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции должны носить маски, до формирования популярного иммунитета, говорит министр.