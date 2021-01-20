Где в Иркутске записаться на прививку от коронавируса

Читайте также:
19 января 2021
Сейчас граждан принимают 4 медучреждения города.
Информацию о предварительной записи на вакцинацию и часах работы кабинетов необходимо уточнить в медучреждении.
- Иркутская городская поликлиника №7,
- Иркутская городская клиническая больница №3,
- Иркутская городская поликлиника №5,
- Городская клиническая больница №8.
Напомним, что массовая вакцинация в России стартовала сегодня, 18 января. При этом эксперты относят Иркутскую область к регионам, где вакцина недоступна для массового использования.
При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил россиянам о том, что прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции должны носить маски, до формирования популярного иммунитета, говорит министр.