Сети 5G обойдутся России в 1 трлн рублей

Сами операторы ранее говорили о меньших суммах, но уже их характеризовали как превышающие инвествозможности, сообщает РБК со ссылкой на исследование АКРА.

Свой прогноз эксперты строили на имеющейся в настоящий момент информации о том, как в России будет происходить внедрение 5G. Эксперты АКРА оговариваются, что перспективы этой технологии остаются неопределенными. Они объясняют, что пока операторам не выделили радиочастоты для развития новых сетей и до конца не понятно, какой ресурс получат игроки рынка.

Кроме того, звучат предложения по использованию исключительно российского оборудования при строительстве 5G. «Эти факторы во многом определяют объем необходимых инвестиций и сроки внедрения новой технологии. При реализации развертывания сетей 5G на частотах 4,8–4,99 ГГц объем капитальных затрат будет выше ввиду большей требуемой плотности и большего расхода электроэнергии, а также на фоне удорожания оборудования. Последнее обусловлено тем, что большинство поставщиков производят оборудование для использования на других частотах, более распространенных для сетей 5G», — говорится в исследовании.

Сейчас сети устанавливаю на некоторых месторождениях и предприятиях РФ. В конце 2020 года компания МТС и один из крупнейших производителей золота и серебра в мире группа «Полиметалл» подписали договор на строительство первой в России коммерческой выделенной (Private Network) сети 5G-ready, которая будет развернута на золоторудном месторождении Нежданинское в Республике Саха (Якутия).

По проекту МТС развернет для АО «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» (оператор Нежданинского, входит в «Полиметалл») беспроводную сеть передачи и обработки данных, в которую будут интегрированы внутренняя сеть IP-телефонии, мобильные устройства сотрудников, системы горнорудной диспетчеризации, позиционирования, удаленного и автоматизированного управления различными объектами: экскаваторами, буровыми станками, измерительными устройствами, автоматизированными системами пожаротушения и видеомониторинга. Помимо оптимизации производственных процессов, запуск решений повысит уровень промышленной безопасности.

Выделенная технологическая сеть 5G-ready c использованием решений Ericsson на первом этапе будет работать в стандарте LTE с возможностью быстрого перехода на стандарт 5G.