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Банк УРАЛСИБ запустил виртуальную бизнес-карту

Банк УРАЛСИБ предлагает новый продукт для бизнеса – виртуальную бизнес-карту Mastercard. Виртуальная карта выпускается в Интернет-банке для бизнеса «УРАЛСИБ – Бизнес Online». Ее может выпустить действующий клиент (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), уже имеющий пластиковую бизнес-карту УРАЛСИБ, сообщают в банке.

Заполните заявку в «УРАЛСИБ – Бизнес Online» и получите реквизиты виртуальной карты. После этого привяжите карту к мобильному устройству (мобильный телефон, часы, планшет и пр.) через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и совершайте повседневные операции. 

С виртуальной картой доступны:  

  • оплата товаров и услуг в сети Интернет (с использованием реквизитов карты); 
  • оплата покупок в магазинах через POS-терминалы с использованием мобильных устройств везде в мире, где принимают к оплате карты Mastercard 

Держатели виртуальной бизнес-карты также могут зарегистрироваться в программе лояльности Mastercard Бизнес-Бонус, которая позволяет получать бонусы за покупки и обменивать их на скидки и предложения от партнеров в пяти категориях: бухгалтерия и финансы, образование и развлечения, реклама и продвижение, товары и услуги, транспорт и путешествия. 

Банк УРАЛСИБ активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. 

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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