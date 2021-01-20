Природный парк на Ольхоне, здравоохранение, телемедицина: Сбер рассказал о благотворительных проектах 2020 года

В канун Нового года Байкальский банк Сбербанка подвел итоги деятельности по всем направлениям работы, включая благотворительные проекты. Банк является постоянным партнером социальных и экологических инициатив в регионах присутствия.

Одним из важных социальных направлений в 2020 году стала поддержка сферы здравоохранения. Так, ряд лечебных учреждений Иркутской области и республики Бурятия - ГАУЗ «Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко» ( г. Улан-Удэ), ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница», ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №10», ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава РФ( г. Иркутск) с помощью разработок Сбера были подключены к проекту по использованию технологий искусственного интеллекта - AL-модели детекции патологии легких. По оценкам специалистов модель позволяет с высокой точностью (более 94%) определять объем пораженных участков легких, а также долю пораженного объема легких. Внедрение данной технологии позволило приоритезировать работу врачей-рентгенологов, в более сжатые сроки помогает им анализировать изменения в органах дыхания пациентов в динамике и, т. о. значительно облегчает работу врачей в условиях пандемии. Размер благотворительной помощи Байкальского банка Сбербанка по этому проекту составил 360 000 рублей. В настоящее время банк также принял решение о дополнительной поддержке Иркутской клинической больницы №3, для нужд которой – на приобретение жидкого медицинского кислорода ( газа сжиженного), необходимого для проведения кислородотерапии пациентов ,подключенных к аппаратам ИВЛ- Сбер направит 950 000 рублей.

В отдельной зоне внимания и заботы коллектива Байкальского банка были дети. Уже не первый год сотрудники банка поддерживают акцию «Коробка храбрости», ведут сбор игрушек для маленьких пациентов Ивано- Матренинской больницы ( г. Иркутск). Игрушки дети в качестве награды за храбрость, проявленную в процессе лечения и медицинских процедур, выбирают себе сами . Подддержку Сбер оказал и Ассоциации общественных организаций многодетных семей Иркутской области «Берегиня». Помощь требовалась их акции #ПриангарьеНужнаПомощь!» - в закупке компьютеров для детей. В связи с переходом на дистанционное обучение в школах для многих многодетных семей эта задача была очень сложной и «Берегиня» начала сбор средств на приобретение гаджетов и компьютеров для поддержки таких семей.

Значительный экологический проект «Подари планете жизнь» Сбер в Иркутской области поддержал с резонансом из 2020 года в 2021 й .В уходящем году был дан старт реализации первого этапа проекта по созданию парка природы «Мыс Бурхан» на о. Ольхон. Проект направлен на поддержку срочных мер по сохранению ландшафта и безопасного пребывания туристов на мысе Бурхан. Байкальский банк выступил в роли партнера этого проекта, размер благотворительной помощи составил 150 000 рублей. Весной 2021 года, в период с 21 мая по 10 июня, сотрудники банка продолжат акцию по сохранению природного ландшафта территорий уже в своих регионах и высадят деревья в Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Братске, Усть-Куте, Якутске. Старт акции «Посади дерево- сохрани планете жизнь» дан уже сейчас - сертификаты на посадку деревьев в качестве новогоднего подарка получили сотрудники банка, его партнеры и журналисты региональных СМИ. Байкальский банк ПАО Сбербанк выступил в роли организатора добровольческих сил и финансирования мероприятий акции «Посади дерево- подари планете жизнь».

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Акции добрых дел должны работать на будущее, на сохранение всего лучшего, чем наделен человек природой. И наши коллеги всегда имеют на этот счет активную позицию, нам всем очень важно, какой след мы оставляем после себя в окружающем мире. След добра и правильных, ответственных решений – это часть нашей социальной стратегии, которую Байкальский банк выполнял в 2020 году, и которая не изменит свой курс в году наступившем».