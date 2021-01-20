Новости

Инвалидам Иркутской области помогут с вывозом мусора

Региональный оператор запускает программу вывоза отходов для маломобильных групп населенияПакетный сбор отходов будет запущен непосредственно от частных домовладенийрасположенных в населенных пунктах, которые обслуживает региональный оператор, сообщают в РТ-НЭО Иркутск. 

Услуга будет предоставлена следующим группам лиц: 

  • Инвалидам 2-4 группы в соответствии со СНиП 35-01-2001; 
  • Лицам преклонного возраста (от 75 лет и старше); 
  • Одиноким людям, временно потерявшим мобильность.

Для получения услуги необходимо предоставить следующие сведения:  

  • Сведения о проживающих в домовладении (не более 1 чел.) 
  • Паспорт проживающего 
  • Справка об инвалидности; 
  • Медицинская справка подтверждающая временную потерю мобильности.

Подать заявку на включение в список МГН можно: 

  • Обратившись в органы местного самоуправления (МСУ); 
  • Отправив запрос с указанием контактных данных и сканы всех необходимых документов на почту регионального оператора contact@rtneo-irk.ru ; 
  • Подав заявку на сайте www.rtneo-irk.ru ; 
  • Также органы МСУ могут самостоятельно составить списки МГН и направить их региональному оператору.

Дополнительную информацию можно получить по тел. горячей линии - 8 (3952) 43-44-11.  

После окончания сбора данных, органы МСУ сформируют реестр, согласно которому региональный оператор будет осуществлять попакетный вывоз ТКО непосредственно от домовладений одиноких маломобильных граждан. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Где в Иркутске записаться на прививку от коронавируса
Детские сады Иркутской области вернутся к работе в штатном режиме с 25 января
В Москве около 200 тыс. человек привились от COVID-19
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании