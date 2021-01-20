Инвалидам Иркутской области помогут с вывозом мусора

Региональный оператор запускает программу вывоза отходов для маломобильных групп населения. Пакетный сбор отходов будет запущен непосредственно от частных домовладений, расположенных в населенных пунктах, которые обслуживает региональный оператор, сообщают в РТ-НЭО Иркутск.

Услуга будет предоставлена следующим группам лиц:

Инвалидам 2-4 группы в соответствии со СНиП 35-01-2001;

Лицам преклонного возраста (от 75 лет и старше) ;

Одиноким людям, временно потерявшим мобильность.

Для получения услуги необходимо предоставить следующие сведения:

Сведения о проживающих в домовладении (не более 1 чел.)

Паспорт проживающего ;

Справка об инвалидности;

Медицинская справка подтверждающая временную потерю мобильности.

Подать заявку на включение в список МГН можно:

Обратившись в органы местного самоуправления (МСУ);

Отправив запрос с указанием контактных данных и сканы всех необходимых документов на почту регионального оператора contact@rtneo-irk.ru ;

Подав заявку на сайте www.rtneo-irk.ru ;

Также органы МСУ могут самостоятельно составить списки МГН и направить их региональному оператору.

Дополнительную информацию можно получить по тел. горячей линии - 8 (3952) 43-44-11.

После окончания сбора данных, органы МСУ сформируют реестр, согласно которому региональный оператор будет осуществлять попакетный вывоз ТКО непосредственно от домовладений одиноких маломобильных граждан.