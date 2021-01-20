Инвалидам Иркутской области помогут с вывозом мусора

Региональный оператор запускает программу вывоза отходов для маломобильных групп населения. Пакетный сбор отходов будет запущен непосредственно от частных домовладений, расположенных в населенных пунктах, которые обслуживает региональный оператор, сообщают в РТ-НЭО Иркутск.
Услуга будет предоставлена следующим группам лиц:
- Инвалидам 2-4 группы в соответствии со СНиП 35-01-2001;
- Лицам преклонного возраста (от 75 лет и старше);
- Одиноким людям, временно потерявшим мобильность.
Для получения услуги необходимо предоставить следующие сведения:
- Сведения о проживающих в домовладении (не более 1 чел.)
- Паспорт проживающего;
- Справка об инвалидности;
- Медицинская справка подтверждающая временную потерю мобильности.
Подать заявку на включение в список МГН можно:
- Обратившись в органы местного самоуправления (МСУ);
- Отправив запрос с указанием контактных данных и сканы всех необходимых документов на почту регионального оператора contact@rtneo-irk.ru ;
- Подав заявку на сайте www.rtneo-irk.ru ;
- Также органы МСУ могут самостоятельно составить списки МГН и направить их региональному оператору.
Дополнительную информацию можно получить по тел. горячей линии - 8 (3952) 43-44-11.
После окончания сбора данных, органы МСУ сформируют реестр, согласно которому региональный оператор будет осуществлять попакетный вывоз ТКО непосредственно от домовладений одиноких маломобильных граждан.