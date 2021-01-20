Пассажиры поезда Владивосток — Москва могут оплатить товары в дороге с помощью сервиса Сбербанка «Плати QR»

Сбербанк совместно с Федеральной пассажирской компанией (АО «ФПК» — дочернее общество ОАО «РЖД») впервые запустил сервис «Плати QR» на транспорте. Благодаря сотрудничеству проект безналичных расчётов при помощи сервиса «Плати QR» появился в поезде дальнего следования № 1/2 «Россия» Владивосток — Москва, который курсирует по самому протяжённому маршруту в мире. Оплата покупок и услуг по QR-коду позволит сделать поездки пассажиров в этом поезде более комфортными.

Чтобы воспользоваться сервисом «Плати QR» для оплаты напитков, кондитерских изделий, снеков, прессы и сувениров, пассажиру достаточно отсканировать с помощью мобильного приложения СберБанк Онлайн специальный QR-код, который размещается на прейскуранте товаров в каждом вагоне поезда. Далее необходимо выбрать функцию «Оплата по QR-коду», ввести необходимую сумму и получить товар у проводника. При этом клиенты Сбербанка смогут получать бонусы программы лояльности «СберСпасибо», которые можно конвертировать в баллы программы лояльности «РЖД Бонус» и обменивать на поездки в поездах дальнего следования. Сервис также доступен клиентам других банков, подключённых к QR-платформе Сбербанка.

Сервис «Плати QR» позволяет принимать безналичные и бесконтактные платежи по банковским картам без использования какого-либо банковского оборудования и подключения к электросети.