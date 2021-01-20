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За прошедшие сутки в Иркутской области 10 человек умерли от коронавируса

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Глава Роспотребнадзора заявила о долгой выдаче результатов тестов на коронавирус в Иркутской области
За прошедшие сутки в Иркутской области 10 человек умерли от коронавируса
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