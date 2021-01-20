За прошедшие сутки в Иркутской области 10 человек умерли от коронавируса

Общее число летальных случаев больных COVID-19 на 20 января достигло 1,7 тыс.

Региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации организации, за последние сутки в Приангарье инфекцией заразились 263 человека. Общее число заболевших составило 46 043.

Вылечились от болезни за день – 339, скончались непосредственно от ковида – 10 пациентов.