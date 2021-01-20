Глава Роспотребнадзора заявила о долгой выдаче результатов тестов на коронавирус в Иркутской области

Результаты в Приангарье запаздывают как минимум на день, передают слова Анны Поповой Известия.

― На сегодняшний день в 99% случаев исследование проводится в течение 48 часов. Однако же у нас есть небольшое количество случаев, когда результаты выдаются в течение трех-пяти суток. И здесь три региона ― Иркутская область, Ленинградская область, Ставропольский край, ― сказала она.

За эти нарушения организации привлекут к ответственности, заключает Повпова.

На 20 января общее число летальных случаев больных COVID-19 в Иркутской области достигло 1,7 тыс. За последние сутки в Приангарье инфекцией заразился 263 человека. Вылечились от болезни за день – 339, скончались непосредственно от ковида – 10 пациентов.