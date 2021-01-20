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Жителя Усолья-Сибирского обманули при покупке оборудования для майнинга

С целью обогреть гараж и заработать мужчина решил купить майнинг-ферму, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Он рассказал полицейским, что стал жертвой обмана и перевел незнакомцам 45 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, несколько дней назад в поисках способа обогреть гараж и одновременно заработать, заявитель решил купить майнинг-ферму – специальное оборудование для добычи цифровой валюты. Для этого в одном из мобильных мессенджеров он разыскал группу, в которой обсуждалась покупка и продажа подобных устройств. Там он нашел человека, якобы продающего так называемые майнеры и живущего в Омске.

В ходе переписки стороны договорились о цене и способе доставки. Далее собеседник отправил усольчанину фотографии накладной, а также товара на фоне логотипов службы доставки в одном из офисов компании, что убедило мужчину в достоверности происходящего.

Заявитель перевел задаток «продавцу», но устройств так и не получил. Выяснилось, что накладная оказалась фальшивой, а номер отправления – не существующим. В настоящее время переписка в мессенджере удалена, афериста на телефонные звонки не отвечает.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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