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На новогодних праздниках иркутяне смотрели аниме и российские комедии

Пандемия внесла свои коррективы во времяпрепровождение жителей страны, и более 70% досуга они провели дома. 

А самым популярным развлечением стал, конечно, кинопросмотр с близкими людьми. Эксперты центра аналитики онлайн-кинотеатра МТС ТВ оценили просмотры жителей Иркутска и Иркутской области на данной киноплатформе во время праздничных каникул и рассказали, как иркутяне встретили 2021 год.

ТОП-3 выбора фильмов иркутян:

  • «Непосредственно Каха» (16+) о том, как сочинский парень решил на «копейке» обогнать BMW, чтобы добиться сердца девушки;
  • «Один дома» (0+) о проделках Кевина Маккалистера (это бессменный фаворит всех новогодних хит-парадов);
  • Фантастический боевик «Алита: Боевой ангел» (16+), события которого происходят через 300 лет после разрушительной войны в XXVI веке.

И ТОП-3 сериалов:

  • «Гранд» (16+), ставший продолжением «Отеля Элеон»;
  • Южнокорейский сериал «Меморист» (16+) о человеке, способном читать мысли людей;
  • Японская картина «Акудама Драйв» (18+) от создателей аниме «Наруто».

– А вот если эти данные совместить с исследованиями привычек "среднего иркутянина", которые также умеет делать биг дата МТС, то получается такой типаж: "морозостойкий человек, который свободное время активно проводит на природе, а из контента предпочитает фильмы в жанре экшн и восточное аниме, – говорят в аналитики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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