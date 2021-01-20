Иркутская таможня стала лучшей среди сибирских

Второе место заняла Омская таможня, второе – Новосибирская, сообщают в пресс-службе ведомства.

Таможенный пост Аэропорт Иркутск Иркутской таможни также вошел в тройку лидеров, заняв 3-е место в категории «Лучший коллектив таможенного поста в отличном от автомобильного пункте пропуска».

Иркутская таможня удостоена высокого признания благодаря профессиональной работе сплоченного коллектива таможни, сумевшего достичь высоких показателей практически по всем направлением деятельности.

В настоящее время коллектив Иркутской таможни, выдвинут на дальнейшее участие в конкурсе на определение лучших коллективов таможенных органов ФТС России.

Недавно иркутская таможня раскрыла крупную поставку наркотиков в Иркутск. Житель областного центра заказал 150 грамм наркотических веществ из США.

При вскрытии посылки оперативники обнаружили совсем иные товары: конфеты, шоколад и прочее, в том числе, полимерные пакеты, стеклянные и полимерные баночки с растительными веществами, а также картриджи для «вейпов». Экспертиза установила, что растительные вещества в своем составе содержат наркотики каннабис и синтетический каннабиноид ТГК.