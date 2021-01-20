Россияне против COVID-паспортов

Противники «антиковидных» паспортов чаще всего считают информацию о наличии антител относящейся к врачебной тайне

Исходя из опроса SuperJob, 59% россиян против подобного нововведения и лишь 12% считают, что такие цифровые документы следует вводить по всей стране. Причем среди россиян, переболевших коронавирусом или сделавших прививку, поддерживают введение COVID-паспортов 18%, среди остальных граждан — лишь каждый десятый.

Среди сторонников же в основном те, кто столкнулся с необходимостью регулярно сдавать анализы на коронавирус: «По работе я езжу по предприятиям, и все просят подтвердить отсутствие заболевания. А так как у меня антитела, то я постоянно сдаю кровь и справка на 4 дня, 2 из которых только на анализ».

Судя по комментариям опрошенных, с вопросами про COVID-статус респонденты сталкиваются и при трудоустройстве. Опросы представителей работодателей подтверждают данную информацию: COVID-статусом соискателя интересуются в 35% компаний. Причем чаще всего такие вопросы задаются при трудоустройстве в компании сферы здравоохранения, строительства и производства.

Власти Башкирии первыми в России вводят так называемые антиковидные паспорта. С 5 февраля специальные QR-коды получат жители республики, переболевшие COVID-19 или прошедшие вакцинацию от вируса. Их обладатели получат скидки, например, при посещении бассейнов, фитнес-центров или покупке пряжи. В Москве и на Сахалине также рассматривают возможные преференции для людей, сделавших прививку. Инфекционисты полагают, что ослаблять меры безопасности неразумно из-за недостатка достоверной информации о том, как долго у вакцинировавшихся сохраняется иммунитет. Против «зеленых паспортов» выступает и ВОЗ.