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СберИндекс: расходы на услуги приблизились к максимуму после первой волны

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Как сообщают аналитики СберИндексас 11 по 17 января динамика потребительских расходов россиян осталась на уровне прошлого года (+%0,1 г/г). 

Рост в товарной рознице сдержанный: продукты — +2,6% г/г, непродовольственный сегмент — +3,6% г/г. Потребители, вероятно, сделали основные покупки неделей ранее. Сдерживающими факторами также могли стать погодные условия.

Расходы в секторе услуг при этом близки к посткризисным максимумам. Темпы падения сократились до –14,4% г/г. До наступления второй волны лучший результат был зафиксирован в сентябре (–13,0% г/г). 

По мнению аналитиков СберИндекса, в целом покупатели ещё не полностью восстановились после праздников; индекс потребительской активности остаётся на уровне 61 пункта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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