Повышенные ставки по вкладам представляет Банк «Приморье»

Банк «Приморье» повышает ставки по вкладам для физических лиц. Изменения касаются как всех видов рублевых депозитов, так и части долларовых. Максимальный процент, под который можно открыть вклад в Банке «Приморье», теперь составлять 5,25 пп.

– На сегодняшний день в Банке «Приморье» можно выбрать любой подходящий вид вклада – от депозитов, позволяющих комфортно управлять собственными средствами, до онлайн вкладов и вкладов для тех, кто хочет получить максимальную выгоду при сохранности средств, – комментирует заместитель Председателя Правления – директор департамента розничного бизнеса Банка «Приморье» Анна Талызина. – Так, при открытии в офисе рублевых вкладов «Максимальный» или «Мультивалютный плюс» на срок 365 дней процентная ставка составляет 5%, аналогичные параметры этих же вкладов, открытых онлайн, позволят зафиксировать ставку на уровне 5,25% годовых. При открытии таких вкладов в долларах процентная ставка составит 0,6% годовых. Что касается «Управляемого» вклада, популярного у клиентов, которым необходим доступ к собственным средствам для проведения расходных операций, то его ставка теперь составляет 4,75% годовых.

До конца зимы при открытии любого вклада на сумму от 30 000 рублей (или эквивалент в валюте) клиенты Банка «Приморье» принимают участие в акции «Время подарков»* и получают год бесплатного обслуживания новой розничной карты с Пакетом услуг (при условии, что у клиента пока еще нет дебетовой карты с программой лояльности).

В акции могут принять участие как постоянные клиенты Банка, у которых уже есть вклад в «Приморье», так и те, которые только планируют открыть депозит. Акция действует только при условии открытия вклада в офисе Банка «Приморье».

В рамках акции можно оформить следующие дебетовые карты с Пакетом услуг:

Подробную информацию о вкладах в Банке «Приморье» можно уточнить на сайте, у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному номеру 8 800 200 20 86, а также в любом офисе Банка «Приморье».

* Срок проведения акции: 15.11.2020 — 28.02.202.Узнать подробности об акции «Время подарков», полные условия акции, сроки ее проведения, информацию об организаторе акции, информацию о бонусах можно на сайте Банка «Приморье», в офисах Банка или у специалистов Контакт-центра по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 200 20 86.