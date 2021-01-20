Банк «Восточный» предложил выгодные условия оформления дебетовой «Карты №1 Ultra»

Банк «Восточный» запустил акцию по возврату комиссии за выпуск дебетовой «Карты №1 Ultra». Клиентам, которые оформили «Карту №1 Ultra» не ранее 12.01.2021 г. и в течение месяца потратили по карте не менее 1000 рублей, будет в полном объеме возвращена плата за оформление карты.

По условиям акции комиссия за выпуск карты возвращается в виде кэшбэка на бонусный счет клиента в следующем месяце. Перевести начисленный кэшбэк в рубли можно в мобильном или интернет-банке «Восточного»: для этого клиенту нужно выбрать в истории операций по карте одну из ранее совершенных покупок и нажать на кнопку «Компенсировать».

Напомним, что «Карта №1 Ultra» – флагманский дебетовый продукт банка «Восточный». Эта карта приносит до 5,5% годовых на остаток и возвращает до 15% кэшбэка. Одна из особенностей продукта – гибкая система кэшбэка, которая позволяет клиенту настраивать карту под свои потребности и привычки, самостоятельно выбирая те категории покупок, за траты в которых возвращается больше денег.

Всего для «Карты №1 Ultra» доступно 4 бонусных категории кэшбэка. Категории «За рулём», «Онлайн-покупки» и «Отдых» позволяют получать до 7% кэшбэка на отдельные товары и услуги и 1% на все остальное, а категория «Всё включено» дает 2% кэшбэка на все покупки. При этом для всех этих категорий кэшбэка действует дополнительная опция: 15% кэшбэка за расходы на мобильную связь и общественный транспорт.

Подробнее познакомиться с условиями использования «Карты №1 Ultra» и с условиями акции по возврату комиссии за её оформление можно на странице карты на сайте банка «Восточный»: https://www.vostbank.ru/client/debit-card/n1-ultra/

Акция по возврату комиссии действует с 12.01.2021 г. и до ее отмены банком «Восточный», при этом минимальный срок действия акции – 60 дней.