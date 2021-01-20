Россельхозбанк проанализировал изменения транспортных предпочтений россиян в 2020 году

В 2020 году, запомнившимся всем пандемией коронавирусной инфекции, способы передвижения россиян несколько изменились. Наблюдался существенный рост спроса на услуги общественного транспорта и такси по сравнению с показателями годом ранее. При этом доля каршеринга и личного транспорта снизилась. Этому способствовали развитие инфраструктуры и повышение уровня комфорта общественного транспорта, а также возросшая конкуренция на рынке такси и рост цен на бензин. К таким выводам пришли аналитики Россельхозбанка, проанализировав собственную статистику по тратам клиентов на разные виды транспорта за прошлый год.

Самый сильный прирост спроса в прошлом году продемонстрировал общественный транспорт. За год число транзакций на оплату этого способа передвижения выросло в 2 раза. Общая сумма таких операций увеличилась на 17%. В результате доля трат россиян на общественный транспорт в общем числе транзакций по оплате разных видов транспорта за год увеличилась с 13% в 2019 году до 20%.

При этом самым популярным средством передвижения у россиян в прошлом году, как и в 2019 году, был автомобиль. Количество транзакций на АЗС в прошлом году выросло на 21%, а общая сумма таких операций – на 18%. В то же время доля трат россиян на АЗС за год снизилась с 80% до 72%.

Рост спроса наблюдался и в сфере такси, услугами которого в 2020 году пользовались на 52% больше по сравнению с годом ранее. Общая сумма трат выросла на 45%, а доля такси среди других видов транспорта повысилась с 6,4% в 2019 году до 7,5%. Средний чек при этом снизился до 193 рублей с 203 рубля в 2019 году.

«За последнее время общественный транспорт претерпел существенные изменения: он стал более удобным, комфортным. Появление комфортабельных поездов, развитие транспортной инфраструктуры и открытие новых маршрутов, а также существенный рост цен на бензин побуждают многих россиян отдать предпочтение общественному транспорту. Что касается такси, то рост спроса можно объяснить возросшей конкуренцией, которая привела к снижению тарифов. Кроме того, в период пандемии многие воспринимали такси как более безопасный вид транспорта», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Единственный сегмент рынка, продемонстрировавший снижение в прошлом году, стал каршеринг. Число транзакций по краткосрочной аренде автомобиля снизилось на 32%, общая сумма потраченных на эти цели средств – на 7%. В результате доля каршеринга сократилась в общем по стране c 0,2% до 0,1%.

«Основное влияние на динамику показателей по расходам на оплату услуг каршеринга оказали меры по противодействию коронавирусной инфекции, в частности, запрет на пользование сервисом в Москве в весенние месяцы. Кроме того, в настоящее время этот вид передвижения пользуется популярностью в основном среди жителей крупных городов России, в то время как в регионах каршеринг только начинает развиваться и у людей еще нет понимания его преимуществ», - добавила Деменюк.