Россельхозбанк запускает страхование процентов по вкладам

Россельхозбанк совместно с АО СК «РСХБ-Страхование» запустил продажи страхового продукта «Защита процентов по вкладам». Новый продукт позволит компенсировать клиентам потерю дохода по всем договорам срочных банковских вкладов в случае вынужденного досрочного расторжения договора по наиболее весомым причинам.

«Вклады являются одним из наиболее стабильных инструментов для сохранения и приумножения личных финансов. В отличие от инвестиционных продуктов, доход по ним гарантирован и не зависит от колебаний рынка. Однако иногда клиенты вынуждены прибегнуть к досрочному снятию средств со вклада в связи с непредвиденными или неотложными тратами, что приводит к потере начисленных за предыдущие периоды процентов. Страховой полис предоставляет клиентам возможность закрытия срочного вклада без потери дохода. Уверена, новый продукт будет востребован у вкладчиков, заинтересованных в сохранении своей прибыли в любой ситуации», - прокомментировала Руководитель Блока розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.

Оформление страхового полиса доступно во всех отделениях АО «Россельхозбанк».

Страхование распространяется на все договоры срочных банковских вкладов, заключенные страхователем с АО «Россельхозбанк». При этом ни количество вкладов, ни количество страховых случаев не ограничены. Срок страхования процентов по вкладу составляет 1 год с момента оформления полиса. Стоимость полиса – от 3 000 рублей. Максимальная сумма страховой выплаты (неполученных процентов при досрочном закрытии вклада) – 300 000 рублей.

Страховыми случаями досрочного расторжения договора банковского вклада являются следующие причины: утрата недвижимого имущества по любым причинам или повреждение недвижимого имущества, являющегося местом проживания/регистрации застрахованного лица, утрата или угон транспортного средства, находящегося в собственности вкладчика, потеря вкладчиком работы, установление застрахованному лицу или его близкому родственнику инвалидности или смерть близкого родственника вкладчика.