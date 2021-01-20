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83% россиян недовольны своей зарплатой

Лишь 17% опрошенных сервисом Работа.ру отметили, что на текущий момент довольны своей заработной платой.

Среди тех, кто недоволен зарплатой, 15% респондентов отметили, что хотели бы получить прибавку до 10 000 рублей ежемесячно. 27% опрошенных желают получать до 20 000 больше. Каждый пятый житель России мечтает о прибавке до 30 000 рублей, 9% — до 40 000 рублей, а 11% — до 50 000 рублей. Еще 18% опрошенных отметили, что хотели бы иметь зарплату, которая превысит текущую более, чем на 50 000 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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